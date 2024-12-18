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Ущерб как минимум 1 млрд рублей: В России выявлено более 700 фактов хищения соцвыплат и маткапитала. Дети даже не рождались

Ущерб как минимум 1 млрд рублей: В России выявлено более 700 фактов хищения соцвыплат и маткапитала. Дети даже не рождались

В России выявлено 708 фактов хищения социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Это ВСЕ губернаторы - те, кто &quot;близок к распределению жилья сиротам и детдомовцам&quot;.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Это ВСЕ ГУБЕРНАТОРЫ СТРАНЫ.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
В каком-каком &quot;размере&quot;?? &quot;особо крупном&quot;???? Сам факт хищения УЖЕ ОСНОВАНИЕ для расстрела. Сто рублей или миллион - ФАКТ ХИЩЕНИЯ. И нехер &quot;мытины наказы&quot; всем в лицо тыкать - &quot;мы правовая страна&quot;. этот &quot;недоюрист&quot; обеспечил, практически&quot; работой на долгие годы всю эту &quot;шайку-лейку&quot; типа юристов, которым САМ ЖЕ И НАПЛОДИЛ, через &quot;негосударственное образование&quot;. Какие-то &quot;вузы/шмузы&quot; столько выдали &quot;дипломов юристов&quot; - вы столько обоев в магазине НИКОГДА НЕ УВИДИТЕ.
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1 час.

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