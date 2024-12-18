Ущерб как минимум 1 млрд рублей: В России выявлено более 700 фактов хищения соцвыплат и маткапитала. Дети даже не рождались

Gennady Sokolovsky

В каком-каком "размере"?? "особо крупном"???? Сам факт хищения УЖЕ ОСНОВАНИЕ для расстрела. Сто рублей или миллион - ФАКТ ХИЩЕНИЯ. И нехер "мытины наказы" всем в лицо тыкать - "мы правовая страна". этот "недоюрист" обеспечил, практически" работой на долгие годы всю эту "шайку-лейку" типа юристов, которым САМ ЖЕ И НАПЛОДИЛ, через "негосударственное образование". Какие-то "вузы/шмузы" столько выдали "дипломов юристов" - вы столько обоев в магазине НИКОГДА НЕ УВИДИТЕ.