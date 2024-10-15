Сийярто: Венгрия наложит вето на нефтяные санкции ЕС при отмене исключения

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Если Венгрию лишат исключения из санкций на закупку трубопроводной нефти из РФ, то Будапешт наложит вето в Евросоюзе на сами санкции, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии