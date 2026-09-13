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В «Ростове» сообщили о закрытии большей части долгов по зарплате

В «Ростове» сообщили о закрытии большей части долгов по зарплате

«Ростов» закрыл большую часть долгов по зарплате, сообщил генеральный директор клуба Андрей Чайка.«Ростов» закрыл большую часть долгов по зарплате, сообщил генеральный директор клуба Андрей Чайка.

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