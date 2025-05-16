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Правительство России выделит 61 млрд рублей на расширение IT-ипотеки

Правительство России выделит 61 млрд рублей на расширение IT-ипотеки

Льготная ипотека позволяет сотрудникам IT-компаний приобретать квартиры и дома на первичном рынке.Правительство Российской Федерации дополнительно направит 61 миллиард рублей на программу льготного ипотечного кредитования для IT-специалистов.

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