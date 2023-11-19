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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вяльбе об отстранении России: «Это наказание не спортсменов, а президента нашей страны. Все знают, как он относится к спорту, и пытаются надавить на больное»

– Какое отношение к нам на международной арене? – Если говорить о мелких функционерах, о тренерах, спортсменах, то, безусловно, кому-то вообще все равно – есть мы или нет нас.

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