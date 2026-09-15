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Лантратова помогла семье участника СВО получить документы для оформления выплат

Лантратова помогла семье участника СВО получить документы для оформления выплат

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла семье участника СВО получить документы для оформления выплат «Для оформления выплат близким погибшего бойца из Ивановской области потребовались сведения об отце военнослужащего.

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