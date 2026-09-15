Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла семье участника СВО получить документы для оформления выплат «Для оформления выплат близким погибшего бойца из Ивановской области потребовались сведения об отце военнослужащего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Мерц признался в ...
- ХЛ Советник Трампа з...
- ЛЛ Юрист: работу кур...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым