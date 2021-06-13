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Российские вузы проведут экзамены удаленно из-за COVID-19

Российские вузы проведут экзамены удаленно из-за COVID-19

Несколько российских вузов проведут экзамены в дистанционном формате из-за роста числа случаев заражения коронавирусомnino2 Несколько российских вузов проведут экзамены в дистанционном формате из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

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