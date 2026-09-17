Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

292 подписчика

Фестиваль в Крыпецах и наш Царь-колокол! Звонари с глазами Ангелов с 45-метровой высоты

Фестиваль в Крыпецах и наш Царь-колокол! Звонари с глазами Ангелов с 45-метровой высоты

Знаете ли вы, что у истоков самого большого в области колокола стоял игумен Дамаскин? Сегодня он заслуживает того, чтобы и в его честь был праздник колокольных звонов, а также в память о всех наших звонарях прошлых лет и современности .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым