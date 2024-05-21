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ИА Реалист

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Более 900 тысяч палестинцев покинули свои дома из-за израильских бомбардировок

Более 900 тысяч палестинцев покинули свои дома из-за израильских бомбардировок

ГАЗА (ИА Реалист). За последние две недели в результате израильских бомбардировок более 900 тысяч человек, примерно 40% населения Газы, были вынуждены покинуть свои дома, заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

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