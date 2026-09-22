Li Auto собирается начать установку твердотельных батарей в свои машины

Китайский автопроизводитель начнёт интеграцию новой технологии уже в 2027–2028 годах Li Auto рассчитывает начать устанавливать твердотельные аккумуляторы в небольшие партии автомобилей в 2027 или 2028 году.
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