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Li Auto собирается начать установку твердотельных батарей в свои машины

Li Auto собирается начать установку твердотельных батарей в свои машины

Китайский автопроизводитель начнёт интеграцию новой технологии уже в 2027–2028 годах Li Auto рассчитывает начать устанавливать твердотельные аккумуляторы в небольшие партии автомобилей в 2027 или 2028 году.

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