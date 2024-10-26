Женщина пострадала во время пожара в Каскелене

Огнеборцы Алматинской области при пожаре эвакуировали пятерых человек, сообщает пресс-служба МЧС РК. Сегодня в Каскелене Карасайского района в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошёл пожар.
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