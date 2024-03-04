О том, что словам российского руководства по поводу возможного ядерного ответа верить не стоит, заверяет публику политолог Элоиза Файе (Héloïse Fayet), мнение которой приводит портал Французского института международных отношений (IFRI).
Французский политолог: угроз России больше можно не бояться
Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
их ракеты летают по России как на полигоне, нашим надо тоже запускать по их территориям и говорить, что это какое то государство, ЧВК, организация купила и атакует
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3 час.
лл
лина любимцева
ЧЕМ их там всех кормют на Западе, что они такие тупые и наглые?
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2 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Именно так, обосновывает! На самом деле вина в том, что они пришли к такому обоснованию, виноваты не французы или британцы или немцы. Вина лежит на российских руководителях.Своими пустыми угрозами или осуждениями и даже обращениями с жалобами к мировому сообществу через ООН, о нападениях по мирным российским городам и убийствам мирных женщин, детей. Фактически российское руководство потворствует таким ударам, своим бездействием.Никто не говорит, что надо сразу бить ядерными ракетами по европейским Центрам принятия решений.Это на Западе и в США провоцируют Россию на ядерный удар по Европе. Америкосы как всегда отсидятся в стороне.Можно было ударить"Кинжалом" с простой боеголовкой по тому заводу в Чехии, ракетой которых были убиты женщины и дети в Белгороде под Новый год? Мало одной простой боеголовки на "Кинжале"? Хорошо, запустить сразу десяток. Попустительство российского руководства к подобным ударам по российской территории и приводит к таким выводам этих западных аналитиков и экспертов.Если западное руководство примет решение о вводе своих войск на Украину, то в этом решении будет виновно российское руководство, в лице нынешних людей принимающих решение или принимающих позицию "страуса".
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1 час.
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