Французский политолог: угроз России больше можно не бояться

ЛК

Любовь Кузьмина

Именно так, обосновывает! На самом деле вина в том, что они пришли к такому обоснованию, виноваты не французы или британцы или немцы. Вина лежит на российских руководителях.Своими пустыми угрозами или осуждениями и даже обращениями с жалобами к мировому сообществу через ООН, о нападениях по мирным российским городам и убийствам мирных женщин, детей. Фактически российское руководство потворствует таким ударам, своим бездействием.Никто не говорит, что надо сразу бить ядерными ракетами по европейским Центрам принятия решений.Это на Западе и в США провоцируют Россию на ядерный удар по Европе. Америкосы как всегда отсидятся в стороне.Можно было ударить"Кинжалом" с простой боеголовкой по тому заводу в Чехии, ракетой которых были убиты женщины и дети в Белгороде под Новый год? Мало одной простой боеголовки на "Кинжале"? Хорошо, запустить сразу десяток. Попустительство российского руководства к подобным ударам по российской территории и приводит к таким выводам этих западных аналитиков и экспертов.Если западное руководство примет решение о вводе своих войск на Украину, то в этом решении будет виновно российское руководство, в лице нынешних людей принимающих решение или принимающих позицию "страуса".