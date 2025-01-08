Санду и Зеленский договорились совместно решать энергокризис в Приднестровье

Президент Республики Молдова Майя Санду с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонного разговора в среду, 8 января, договорились согласовать совместные решения для решения дефицита энергоресурсов в непризнанном Приднестровье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии