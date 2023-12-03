Налог - 98%. Спасибо искусственному интеллекту: Чудовищное будущее описал Мо Гавдат

Экс-директор американского научно-исследовательского центра Google X Мо Гавдат продолжает говорить об опасности внедрения искусственного интеллекта, не обращая внимания на авторитет тех, для кого его теории слишком опасны.
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