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Чемпионат мира в залах. Олислагерс победила в прыжках в высоту, Магучих – 3-я

Чемпионат мира в залах. Олислагерс победила в прыжках в высоту, Магучих – 3-я

Чемпионат мира в залах Нанкин, Китай Женщины Прыжки в высоту 1. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,97 2.

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