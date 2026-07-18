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Отказ от актерства, брак с иностранцем и трое детей: как живет единственная дочь Михаила Задорнова на Мальте

Отказ от актерства, брак с иностранцем и трое детей: как живет единственная дочь Михаила Задорнова на Мальте

Единственная дочь известного писателя-сатирика Михаила Задорнова, Елена, уже несколько лет живет вдали от России.

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