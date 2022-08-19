Лоза заявил, что россияне тепло встретят сбежавших Галкина и Урганта при возвращении на ТВ

globallookpress.com/ Dmitry Golubovich/Russian Look Вскоре стоит ждать возвращения на отечественные киноэкраны шоуменов Максима Галкина и Ивана Урганта, которые покинули Россию в связи с военной спецоперацией на Украине, уверен певец Юрий Лоза.