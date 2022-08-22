Телеканал RTVI

258 подписчиков

Магазины обуви Crocs возобновят работу в России с новым оператором

Магазины обуви Crocs возобновят работу в России с новым оператором

В России начали открываться магазины обувного бренда Crocs, закрывшиеся в начале марта. Как пишет «Коммерсантъ» 22 августа, сеть возвращается к работе под управлением нового оператора — ООО «Клэр».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх