Магазины обуви Crocs возобновят работу в России с новым оператором

В России начали открываться магазины обувного бренда Crocs, закрывшиеся в начале марта. Как пишет «Коммерсантъ» 22 августа, сеть возвращается к работе под управлением нового оператора — ООО «Клэр».
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