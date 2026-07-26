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Новые адреса Москвы: рестораны, ради которых стоит изменить привычный маршрут

Новые адреса Москвы: рестораны, ради которых стоит изменить привычный маршрут

Лето в Москве давно перестало быть «низким сезоном» для ресторанов. Напротив, именно в теплые месяцы город словно начинает говорить новым гастрономическим языком: открываются долгожданные проекты, известные шефы запускают собственные концепции, а рестораторы все чаще делают ставку не только на эффектный интерьер, но и на кухню, ради которой хочется вернуться.

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