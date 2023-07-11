Кремлёвский повар: послевкусие

Игорь Максаков

Все действия Пригожина были для проверк на вшивость и понты некоторых ответственных лиц. Степень их принадлежности и подхалимства к кому-либо. Народ увидел кто есть кто, и сделал выводы, а Пригожин как был самим собой таким и остался, может быть ещё больше набрал очков и авторитета. А вот некоторые чванливые господа мелко и жидко сходили под себя, а наш Президент кем был, тем и остался, не поддался ни на что и ничего не испугался, зато увидел, что из себя представляют некоторые господа из его окружения. А выводы будет делать не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой. Я бы на месте некоторых бывших больших господ больше бы не напоминал о себе никогда, и не лез в соцсети и прессу. И ныне действующим пожелал бы снять с лица выражение понтов!