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Кремлёвский повар: послевкусие

Кремлёвский повар: послевкусие

Я, наверное, последний, кто назвал Евгения Пригожина «кремлевским поваром». Поскольку в этом качестве мы его вряд ли еще когда-нибудь увидим после той похлебки, которую он заварил 24 июня сего года.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Все действия Пригожина были для проверк на вшивость и понты некоторых ответственных лиц. Степень их принадлежности и подхалимства к кому-либо. Народ увидел кто есть кто, и сделал выводы, а Пригожин как был самим собой таким и остался, может быть ещё больше набрал очков и авторитета. А вот некоторые чванливые господа мелко и жидко сходили под себя, а наш Президент кем был, тем и остался, не поддался ни на что и ничего не испугался, зато увидел, что из себя представляют некоторые господа из его окружения. А выводы будет делать не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой. Я бы на месте некоторых бывших больших господ больше бы не напоминал о себе никогда, и не лез в соцсети и прессу. И ныне действующим пожелал бы снять с лица выражение понтов!
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