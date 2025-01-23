В России начались выплаты по страховке пассажиров такси

В России начались первые выплаты по обязательному страхованию пассажиров такси. В случае ДТП можно получить до 2 миллионов рублей за вред жизни или здоровью и до 23 тысяч — за поврежденное имущество, пишет «Парламентская газета».
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