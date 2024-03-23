Депутат ГД Журавлев: Украину следует признать террористическим государством

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил признать Украину террористическим государством на фоне теракта в "Крокус Сити Холле" и известий о том, что террористы намеревались пересечь российско-украинскую границу после теракта.
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