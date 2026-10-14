Мишустин выделил 1,2 млрд рублей на школы в трех регионах

Михаил Мишустин распоряжением от 9 октября 2026 года выделил Свердловской области средства на детский сад на 350 мест в Кировском районе Екатеринбурга — всего трем регионам направят более 1,2 млрд рублей на образовательные учреждения.
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