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Царьград

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Мишустин выделил 1,2 млрд рублей на школы в трех регионах

Мишустин выделил 1,2 млрд рублей на школы в трех регионах

Михаил Мишустин распоряжением от 9 октября 2026 года выделил Свердловской области средства на детский сад на 350 мест в Кировском районе Екатеринбурга — всего трем регионам направят более 1,2 млрд рублей на образовательные учреждения.

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