5 шагов для городов: В Твери подвели итоги Всероссийской программы

В Твери подвили итоги Всероссийской программы «5 шагов для городов» . В апреле прошлого года Тверь вошла в число 100 городов, где администрация города при поддержке предпринимателей и некоммерческих организаций проводились мероприятия по пяти направлениям.
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