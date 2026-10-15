Поли­ти­че­ская кар­ли­ко­вость Евро­пы ста­ла резуль­та­том целе­на­прав­лен­ной аме­ри­кан­ской стра­те­гии? Поче­му гибель 38 млн чело­век от санк­ций оста­лась за скоб­ка­ми давос­ских речей? Каким обра­зом сек­рет­ный доклад 1959 года о ядер­ном уда­ре по Маль­те отра­жа­ет логи­ку импе­рий? И поче­му вер­хо­вен­ство зако­на и пра­ва чело­ве­ка исче­за­ют, когда речь захо­дит о жур­на­ли­стах.