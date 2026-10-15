Политическая карликовость Европы стала результатом целенаправленной американской стратегии? Почему гибель 38 млн человек от санкций осталась за скобками давосских речей? Каким образом секретный доклад 1959 года о ядерном ударе по Мальте отражает логику империй? И почему верховенство закона и права человека исчезают, когда речь заходит о журналистах.
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