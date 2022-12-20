Энциклопедия Техники

434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Автор, с падежами то знаком? РабынЯ когда попаЛ ...?!Славянская рабыня...
  • Meerflieger
    "...Экипажу пришлось использовать подвеску правильного винта..."(с)    Чё-т ни хера ты, аффтор, на авиатехника не пох...Приветствую вас н...
  • Вовладар Даров
    Осмий от слова осьминог, их там много было в свое время!В Казахстане добы...

При таком сценарии «Союз-МС-22», где произошла разгерметизация контура наружного радиатора, будет отстыкован и спущен на Землю

При таком сценарии «Союз-МС-22», где произошла разгерметизация контура наружного радиатора, будет отстыкован и спущен на Землю

﻿﻿При необходимости космический корабль «Союз МС-23» может быть оперативно подготовлен и отправлен на Международную космическую станцию ​​(МКС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх