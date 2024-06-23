Вьетнам с помощью России вновь вырывается из цепких объятий США

Если визит и договоренности В. Путина в КНДР были встречены в Соединенных Штатах с беспокойством и озабоченностью, то его посещение Социалистической республики Вьетнам (СРВ) вызвали там сильную обиду и разочарование.
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