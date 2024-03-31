Клычкова в Беларуси встретили красивые девушки в венках

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прибыл с рабочим визитом в Гомель. На снимках, размещённых в тг-канале «ТЕЛЕГРАММЫ иZ ОРЛА», видно, что главу региона сопровождают первый заместитель Владимир Ивановский, замы – Александр Бирюков, Вадим Тарасов, Сергей Борзёнков, руководитель Департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева.