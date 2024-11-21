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Бывший замгубернатора ХМАО Филатов доставлен в Ханты-Мансийск, где будет рассмотрена его апелляция на арест

Бывший замгубернатора ХМАО Филатов доставлен в Ханты-Мансийск, где будет рассмотрена его апелляция на арест

Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и экс-мэр Сургута Андрей Филатов доставлен в Ханты-Мансийск, где будет рассматриваться его апелляционная жалоба на решение Нижневартовского городского суда об аресте.

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