Бывший замгубернатора ХМАО Филатов доставлен в Ханты-Мансийск, где будет рассмотрена его апелляция на арест

Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и экс-мэр Сургута Андрей Филатов доставлен в Ханты-Мансийск, где будет рассматриваться его апелляционная жалоба на решение Нижневартовского городского суда об аресте.