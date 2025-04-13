Дмитриев: Работаем над возвращением UFC в Россию

Ведется работа по возвращению Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию. Об этом сообщил 13 апреля спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсетях.