Об этом заявил Дженсен Хуанг Но конференции GTC в Берлине генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что благодаря постоянным обновлениям программного обеспечения и растущим требованиям к приложениям искусственного интеллекта фактический срок службы графических процессоров увеличился с ранее широко признанных примерно 4 лет до 8 лет или даже дольше.