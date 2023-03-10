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Рогозин назвал ничем не оправданным то, что образцы нового оружия РФ заказаны лишь в единичных экземплярах для участия в парадах

Рогозин назвал ничем не оправданным то, что образцы нового оружия РФ заказаны лишь в единичных экземплярах для участия в парадах

Дмитрий Рогозин назвал ничем не оправданным то, что образцы нового вооружения Российской Федерации заказаны лишь в единичных экземплярах для участия в парадах.

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