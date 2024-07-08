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Была ли коррупция при Сталине, как Сталин земли раздавал и мнение Сталина про федерацию

Была ли коррупция при Сталине, как Сталин земли раздавал и мнение Сталина про федерацию

1. Согласно распространённому мифу, при Сталине якобы всё было настолько строго, что при нём вовсе не было коррупции.

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Комментарии
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Михалыч
Нет правил без исключения, так и при социализме были взяточники ( более мелкая категория коррупционеров не влияющая на народное хозяйство), НО при той системе контроля и чекистами и народным контролем и парторганизациями это было исключением. Другое дело - наказание - для большинства оно было очень строгим, а приведенный пример - это единичное решение, связанное с какими-то личными причинами. А сейчас функционирование всей системы повязано КОРРУПЦИЕЙ, убивающей страну и наказание сотни высокопоставленных коррупционеров избежали или были наказаны по минимуму для показухи.
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2 час.
Николай Кузнецов
Лукавит автор статьи во всех своих, так называемых, фактах. От начала, о коррупции, до конца, утраты (якобы) территорий.
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1 час.
Михаил Молчев
Коррупция была и всегда будет! При Сталине она была значительно меньше потому, что он наказывал за это не пересаживанием из одного теплого кресла в другое, не менее теплое, как Путин, а либо сроком солидным либо &quot;вышкой&quot;. В Китае и сейчас мздоимцев стреляют, и даже за их счет, а все равно и воруют и взятки берут. Но в меру, не так, как наши дармоеды.
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59 мин.

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