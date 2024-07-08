Была ли коррупция при Сталине, как Сталин земли раздавал и мнение Сталина про федерацию

Михалыч Нет правил без исключения, так и при социализме были взяточники ( более мелкая категория коррупционеров не влияющая на народное хозяйство), НО при той системе контроля и чекистами и народным контролем и парторганизациями это было исключением. Другое дело - наказание - для большинства оно было очень строгим, а приведенный пример - это единичное решение, связанное с какими-то личными причинами. А сейчас функционирование всей системы повязано КОРРУПЦИЕЙ, убивающей страну и наказание сотни высокопоставленных коррупционеров избежали или были наказаны по минимуму для показухи.

Николай Кузнецов Лукавит автор статьи во всех своих, так называемых, фактах. От начала, о коррупции, до конца, утраты (якобы) территорий.