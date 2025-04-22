Мэрия Рязани напомнила о штрафах за шумные машины и мотоциклы

Администрация Рязани напомнила, что владельцев такого шумного транспорта ждет наказание. "С прошлого года водителей штрафуют на 500 рублей за слишком шумные автомобили и мотоциклы", - прокомментировали представители мэрии в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии