Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея и председатель АРО «ОПОРА РОССИИ» провели рабочую встречу

08 июля 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов и председатель Адыгейского регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Наталья Егорова обсудили направления дальнейшего сотрудничества.
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