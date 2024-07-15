Белоусов поздравил бойцов с освобождением Урожайного

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграммы с поздравлениями военнослужащим 5-й отдельной гвардейской танковой бригады и 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты по случаю освобождения населенного пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает в Telegram Минобороны РФ.
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