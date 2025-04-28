Найден неизвестный науке вид гигантских осьминогов: на дне Тихого океана прошла успешная экспедиция

Учёные совершили сенсационное открытие в северо-западной части Тихого океана.В районе Императорских гор северо-западной части Тихого океана учёным удалось обнаружить осьминогов нового вида, которые ранее были неизвестны науке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии