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Найден неизвестный науке вид гигантских осьминогов: на дне Тихого океана прошла успешная экспедиция

Найден неизвестный науке вид гигантских осьминогов: на дне Тихого океана прошла успешная экспедиция

Учёные совершили сенсационное открытие в северо-западной части Тихого океана.В районе Императорских гор северо-западной части Тихого океана учёным удалось обнаружить осьминогов нового вида, которые ранее были неизвестны науке.

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