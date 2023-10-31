Панарин вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ нынешнего сезона

Артемий Панарин вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2023/24. В ночь на 31 октября в Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс».
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