Состав участников на чемпионате мира по фигурному катанию 2023

Чемпионат Мира по фигурному катанию 2022 года пройдет в Японии в городе Сайтама с 22 по 26 марта. Состав участников Женщины Ольга Микутина (Австрия) Луна Хендрикс (Бельгия) Джейд Ховин (Бельгия) Нина Пинццароне (Бельгия) Александра Фейгин (Болгария) Мадлен Скизас (Канада) Марилена Китромилис (Кипр) Элишка Бжезинова (Чехия) Нина Петрыкина (Эстония) Янна Юркинен (Финляндия) Лорин Шильд (Франция) Кристен Спур (Великобритания) Анастасия Губанова (Грузия) Кристина Исаев (Германия) Николь Шотт (Германия) Юлия Ланг (Венгрия) Лара Наки Гутманн (Италия) Маи Михара (Япония) Каори Сакамото (Япония) Ринка Ватанабе (Япония) Чэ Ён Ким (Корея) Е Рим Ким (Корея) Хэ Ин Ли (Корея) Софья Степченко (Латвия) Анастасия Грачева (Молдова) Линдси Ван Цундерт (Нидерланды) Миа Кэролайн Риса Гомес (Норвегия) Екатерина Куракова (Польша) Юлия Саутер (Румыния) Даша Грм (Словения) Кимми Репонд (Швейцария) Эма Добошова (Словакия) Эмбер Гленн (США) Изабо Левито (США) Брэди Теннелл (США) Мужчины Маурицио Зандрон (Австрия) Владимир Литвинцев (Азербайджан) Александр Златков (Болгария) Киган Мессинг (Канада) Конрад Орзел (Канада) Цзинь Боян (Китай) Яри Кесслер (Хорватия) Георгий Рештенко (Чехия) Томас Льоренс Гуарино Сабате (Испания) Михаил Селевко (Эстония) Кевин Эймоз (Франция) Адам Сяо Хим Фа (Франция) Грэм Ньюберри (Великобритания) Ника Егадзе (Грузия) Морис Квителашвили (Грузия) Никита Старостин (Германия) Александр Власенко (Венгрия) Марк Городницкий (Израиль) Даниэль Грассль (Италия) Маттео Риццо (Италия) Кадзуки Томоно (Япония) Шома Уно (Япония) Сота Ямамото (Япония) Михаил Шайдоров (Казахстан) Джунхван Чха (Корея) Денис Васильевс (Латвия) Владимир Самойлов (Польша) Лукас Бричги (Швейцария) Адам Хагара (Словакия) Андреас Нордебак (Швеция) Бурак Демирбога (Турция) Кирилл Марсак (Украина) Джейсон Браун (США) Илья Малинин (США) Андрей Торгашев (США) Спортивные пары Анастасия Голубева / Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) Брук Макинтош / Бенджамин Мимар (Канада) Лиа Перейра / Трент Мишо (Канада) Деанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада) Сиянг Чжан / Юнчао Ян (Китай) Федерика Симиоли / Алессандро Зарбо (Чехия) Камиль Ковалёв / Павел Ковалёв (Франция) Оксана Вуйламоз / Флавьен Жинио (Франция) Лидия Смарт/ Гарри Маттик (Великобритания) Анастасия Вайпан-Ло / Люк Дигби (Великобритания) Карина Сафина / Лука Берулава (Грузия) Алиса Ефимова / Рубен Бломмарт (Германия) Анника Хокке / Роберт Кункель (Германия) Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) Сара Конти / Никколо Маччи (Италия) Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) Дарья Данилова / Михел Цыба (Нидерланды) Ника Осипова и Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) Изабелла Гамес / Александр Коровин (Филиппины) Виолетта Серова / Иван Хобта (Украина) Эмили Чан / Спенсер Акира Хоу (США) Элли Кам / Дэниел О’Ши (США) Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер (США) Танцы на льду Холли Харрис / Джейсон Чан (Австралия) Эдриен Кархарт / Александр Колосовский (Азербайджан) Оливия Джозефин Шиллинг / Лео Баттен (Бельгия) Лоранс Фурнье-Бодри / Николай Сёренсен (Канада) Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) Сицзы Чэнь / Цзянь Син (Китай) Наталия Ташлерова / Филип Ташлер (Чехия) София Валь / Асаф Казимов (Испания) Солен Мазингу / Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс (Финляндия) Лоисья Демужо / Тео Ле Мерсье (Франция) Мари Дюпаяж / Томас Набэс (Франция) Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо (Франция) Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) Мария Казакова / Георгий Ревия (Грузия) Дженнифер Янсе ван Ренсбург / Беньямин Штеффан (Германия) Мария Игнатьева / Даниил Семко (Венгрия) Мария Носовицкая / Михаил Носовицкий (Израиль) Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) Виктория Манни / Карло Рётлисбергер (Италия) Кана Мурамото / Дайсукэ Такахаши (Япония) Гаухар Наурызова / Бойсангур Датиев (Казахстан) Ауреллия Иполито / Луке Рассель (Латвия) Паулина Раманаускайте / Дейвидас Кизала (Литва) Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс (Литва) Челси Верхаег / Шерим Ван Геффен (Нидерланды) Шарлотта Лафон Фурнье / Ричард Кан Ин Кам (Новая Зеландия) Анастасия Полибина / Павел Головишников (Польша) Анна Симова / Кирилл Аксенов (Словакия) Мария Голубцова / Кирилл Белобров (Украина) Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (США) Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) Кэролайн Грин / Майкл Парсонс (США) Чемпионат мира по фигурному катанию 2023: расписание, список участников, где смотреть.