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Тимошенко назвала обманом заявления Киева о прекращении импорта российского газа

Тимошенко назвала обманом заявления Киева о прекращении импорта российского газа

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.

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