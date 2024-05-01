Комментатор "Матч ТВ" Генич: "Спартак" не оставит Слишковича главным тренером

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич в эфире "Матч Премьер" заявил, что исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Владимир Слишкович не останется работать в своей должности в будущем сезоне.
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