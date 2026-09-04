Корпус с огромным экраном за 90 долларов. Представлен Cooler Master Elite 360 Divine Realm

Открытая передняя панель, 10,1-дюймовый дисплей и поддержка видеокарт длиной до 425 мм Cooler Master представила корпус Elite 360 Divine Realm, главной особенностью которого стал встроенный 10,1-дюймовый экран на передней панели.
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