Как поймать дрон на слух: задача с пятью неизвестными

Пассивная звуковая локация дронов по эффекту Доплера — математическая задача с пятью неизвестными и одним измеряемым параметром, которая требует либо непрерывного наблюдения с одной точки, либо синхронных замеров с разнесённых пунктов.
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