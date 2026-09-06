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Военное обозрение

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Как поймать дрон на слух: задача с пятью неизвестными

Как поймать дрон на слух: задача с пятью неизвестными

Пассивная звуковая локация дронов по эффекту Доплера — математическая задача с пятью неизвестными и одним измеряемым параметром, которая требует либо непрерывного наблюдения с одной точки, либо синхронных замеров с разнесённых пунктов.

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