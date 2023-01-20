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Почетный гражданин Уссурийска Людмила Бондарь отметила день рождения

Почетный гражданин Уссурийска Людмила Бондарь отметила день рождения

Почетный гражданин Уссурийского городского округа, отличник Всероссийского хорового общества Людмила Егоровна Бондарь принимает поздравления сегодня, 20 января, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе администрации УГО.

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