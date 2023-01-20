Почетный гражданин Уссурийска Людмила Бондарь отметила день рождения

Почетный гражданин Уссурийского городского округа, отличник Всероссийского хорового общества Людмила Егоровна Бондарь принимает поздравления сегодня, 20 января, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе администрации УГО.
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