Готовы ли крымчане совершить что-то безумное и безрассудное

24 сентября отмечается День незапланированных безумств. Давайте задумаемся, готовы ли вы совершить что-то по-настоящему безумное и безрассудное? ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕПРЕССИИ Анатолий Васильев, радиолюбитель: – Я готов к совершению безумных поступков.