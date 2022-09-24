Крымская газета

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Готовы ли крымчане совершить что-то безумное и безрассудное

Готовы ли крымчане совершить что-то безумное и безрассудное

24 сентября отмечается День незапланированных безумств. Давайте задумаемся, готовы ли вы совершить что-то по-настоящему безумное и безрассудное? ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕПРЕССИИ Анатолий Васильев, радиолюбитель: – Я готов к совершению безумных поступков.

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