Украинский наемный киллер задержан за покушение на генерала ВКС России

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Этой особи 21 годик. То есть проживет еще долго.
Это что, нам его минимум сорок лет кормить и содержать? За что нас так наказали?