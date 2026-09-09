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Украинский наемный киллер задержан за покушение на генерала ВКС России

Украинский наемный киллер задержан за покушение на генерала ВКС России

Родился в Молдавии, завербован в Киеве, сидеть будет в «Черном дельфине» Светлана Гомзикова Александр Колпакиди Алексей Анпилогов В Астраханской области схвачен украинский агент, совершивший 3 сентября покушение на генерал-майора ВКС России.

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