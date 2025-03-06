Подпись является не только индивидуальной маркировкой, но и своеобразным отражением внутреннего мира человека.
Подпись Трампа
Комментарии
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Валерий Василенко
Да выпендривается Трамп.
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19 час.
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Подпись является не только индивидуальной маркировкой, но и своеобразным отражением внутреннего мира человека.
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