Росгвардия напомнила охотникам из Хабаровска о базовых правилах обращения с оружием

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Хабаровскому краю напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил хранения, ношения и транспортировки огнестрельного оружия и патронов.
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