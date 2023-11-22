Врач Жучковская: если грызть ручки, челюсть может развиваться неправильно

Детский стоматолог Юлия Жучковская в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила о серьезных последствиях, которые могут возникнуть у детей из-за привычки грызть письменные принадлежности, такие как карандаши и ручки.
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