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Врач Жучковская: если грызть ручки, челюсть может развиваться неправильно

Врач Жучковская: если грызть ручки, челюсть может развиваться неправильно

Детский стоматолог Юлия Жучковская в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила о серьезных последствиях, которые могут возникнуть у детей из-за привычки грызть письменные принадлежности, такие как карандаши и ручки.

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