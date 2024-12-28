Вторая англо-афганская война: Гандамакский договор или На старые грабли

Битва при Пейвар Котале Памяти Шер Али-хана или Путем аналогий В прошлый раз мы остановились на первых залпах второй англо-афганской войны, взятии британцами Кандагара и на внезапной смерти оставившего Кабул Шер Али-хана.
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